Борисова вызвалась помочь страдающей от алкоголизма Волочковой

Дана Борисова в интервью корреспонденту "Дни.ру" заявила, что Анастасии Волочковой стоит задуматься о реабилитации. Девушка может дать ей несколько советов по лечению.

Корреспондент "Дни.ру" отметил, что никогда не видел балерину в состоянии алкогольного опьянения и уточнил, откуда информация о зависимости артистки у телеведущей. Собеседница привела в пример несколько эфиров на телевидении, в которых пьяная танцовщица выкрикивает странные фразы и пугает окружающих. Также девушка отметила, что уже общалась с Анастасией Волочковой на тему ее пристрастия к бутылке. "Она не принимает помощь. Я общалась и по телефону помощь предлагала. Но это же тоже известный момент, что у алкоголиков очень сильное отрицание", – рассказала Дана Борисова.

Телеведущая считает, что с балериной на эту тему лучше общаться тем, кому она доверяет. Только родные смогут донести до зависимой артистки мысль о том, что она в опасности и должна принять помощь, пока не стало слишком поздно. "Подписчики над ней глумятся, она закрыла комментарии. Значит, близкие должны", – считает наркоманка в трезвости. По-другому, уверена Борисова, помочь Волочковой не получится, так как в России нет принудительного лечения. Ведущая думает, что Анастасия понимает свою проблему, но, возможно, ей не хватает сил и навыков справиться самостоятельно.

Девушка вспомнила тех, кто помог ей преодолеть пристрастие к веществам. "Меня спасли близкие мои друзья – Андрей, Прохор, мама", – вспоминает девушка.