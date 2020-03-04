За все ответила по закону: суд признал виновной киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую

Сторонники Армена Джигарханяна давно мечтали, чтобы российское правосудие занялось его бывшей женой, киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Их мольбы были услышаны.

Кунцевский суд столицы постановил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская должна выплатить один миллион 67 тысяч рублей предпринимателю Юрию Растегину и погасить издержки на судебные расходы. Как уверяет следствие, деньги гостья с Украины получила как аванс за продажу квартиры артиста в Староконюшенном переулке Москвы. Однако до Армена Борисовича сумма якобы не дошла.

Представитель бизнесмена Михаил Чижонков пояснил: "Занимала два миллиона сама Цымбалюк-Романовская – один миллион у Растегина-физлица и еще миллион у его организации. То, что она просила эти деньги на квартиру Джигарханяна – введение в заблуждение. Она брала для себя лично. Просто взяла и теперь отказывается возвращать. Говорит, не буду, и все. Знаете, есть такие люди, которые не любят отдавать долги..."

Сдаваться просто так Виталина не собирается. Впрочем, пока ни одно ходатайство Цымбалюк-Романовской, как и ее встречный иск, пишет "МК", судья не приняла, отметив, что другие вопросы можно решить в отдельных процессах.

Антифанаты киевской пианистки считают этот суд первой ласточкой и надеются, что российское правосудие оценит все ее деяния. "Станция Мордовлаг. Поезд остановился, спустив пар. Конвой стоит полукругом перед первым вагоном, лают овчарки на поводках. Командир зачитывает фамилии. Зечки в платках со ступенек выскакивают на платформу и садятся на корточки. "Цымбалюк-Романовская, спустилась! Села на корточки!" – пофантазировал один из комментаторов под публикацией "Дни.ру" о судебных тяжбах бывшей жены Армена Джигарханяна.