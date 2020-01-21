Вернуть деньги отказывается: следователи устроили очную ставку Цымбалюк-Романовской

Над киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской сгущаются тучи. Сразу несколько исковых заявлений к ней сейчас находятся в суде. Речь идет об очень серьезных суммах, которые, как говорят, оборотистая украинка прибрала к рукам.

Если верить документам, несколько лет назад Цымбалюк-Романовская взяла в долг деньги у столичного бизнесмена Юрия Растегина. Но так и не вернула. На сайте судов общей юрисдикции города Москвы появилось сообщение о том, что ООО ПКФ "Орди" и Юрий Растегин подали в суд иски к Виталине "о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору".

"Средства она брала на ремонт квартиры, в которой собиралась с Джигарханяном жить, – сообщил Растегин. – Один миллион рублей я дал под расписку, а второй миллион предоставила моя фирма под договор займа. Я был уверен, что Виталина отдаст деньги. Примерно год назад на одном светском мероприятии она сказала: "Коплю деньги, отдам обязательно!" Но, видимо, она так закалилась во всех судебных боях после развода, что решила попробовать не отдавать".

Теперь этим вопросом занимаются следственные органы. "У нас была очная ставка, – цитирует Растегина Sobesednik. – Уже тогда Виталина "переобулась". Все наши договоренности о возврате долга проигнорировала, сказав, что ничего не будет отдавать. Тогда она была с адвокатом – все отрицала, мол, ничего не помнит. Хотя у меня есть и оригинальная расписка, и договор займа".