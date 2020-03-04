Заявлено о продаже имущества и переезде парализованной Заворотнюк

Из-за тотального молчания родственников в Сети ходит противоречивая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк. Так, говорят, что якобы близкие были вынуждены продать особняк в Подмосковье, а саму звезду сериала "Моя прекрасная няня" могли перевезти в квартиру в центре столицы.

О том, что у Анастасии Заворотнюк тяжелая болезнь, первые данные появились летом прошлого года. Артистка вдруг пропала: перестала давать интервью, выходить в свет, отказалась от работы. Когда Сеть наводнили слухи о том, что якобы у актрисы рак головного мозга четвертой степени, близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" сделали заявление, признав, что артистка действительно борется с серьезным недугом. Однако сообщать, чем именно больна эффектная брюнетка, не стали.

Зато они завели в соцсети аккаунт, посвященный Анастасии Заворотнюк и направленный на развенчание мифов о ней. Эта страничка стала настоящим оплотом для многочисленных фанатов и журналистов. Вот только с конца декабря новых публикаций там не появилось. От этого молчания, кажущегося пользователям Сети подозрительным, судя по комментариям, те просто сходят с ума.

Потому что, по большому счету, точно никто, кроме самых близких родственников, не знает, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк. И эта таинственность, созданная вокруг артистки, то и дело порождает разные слухи. Ведь пустота неизбежно чем-то заполняется.

Так, ряд СМИ распространил информацию, будто Анастасия Заворотнюк может быть не в России, а в Италии, откуда недавно ее старшая дочь Анна выкладывала фото в своем "Инстаграм". Якобы ради оплаты лечения за рубежом родственники были вынуждены продать свой дом в Подмосковье, утверждают "Вести Подмосковья".

Впрочем, у семьи еще есть квартира в центре Москвы. Не исключено, что Анастасия Заворотнюк может находиться как раз в ней. В любом случае, ни саму артистку, ни ее родных давно не видели сотрудники кладбища в Анкудиново, где нашли свой последний приют отец и брат актрисы. По их словам, обычно каждые пару недель они видели звезду "Моей прекрасной няни", которая собственноручно ухаживала за могилами. Сейчас же якобы близкие регулярно переводят деньги за порядок на участке, где похоронены родственники, и сотрудники сами осуществляют уход.

По последним данным, Анастасия Заворотнюк парализована. Якобы из-за опухоли у популярной актрисы отнялась вся правая часть тела.