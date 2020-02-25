"Чао": Заворотнюк оставила прощальное фото

Поклонники молятся за Анастасию Заворотнюк, которая летом прошлого года буквально пропала – перестала давать интервью, посещать светские мероприятия, играть в театре, сниматься в кино. А ведь еще в марте 2019-го артистка блистала на обложке глянцевого журнала вместе с мужем, прославленным фигуристом Петром Чернышевым, и их дочерью Милой.
Долгожданный ребенок появился в семье осенью 2018 года, причем в рамках строгой конфиденциальности. Анастасия и Петр, узнав о пополнении, старательно берегли эту тайну, не веря своему счастью. Они даже близким сказали не сразу. Трогательное интервью сопровождалось большой семейной фотосессией: Заворотнюк и Чернышев улыбались, обнимая крошечную дочь, рядом расположись старшие дети актрисы – Анна и Майк, а также ее мать Валентина Борисовна.
Известие о тяжелой болезни звезды стало ударом для ее поклонников. Сейчас они чуть ли не бьются в истерике, судя по комментариям в Сети: беспокоятся о том, что с конца декабря об Анастасии Заворотнюк нет никаких вестей. Близкие даже перестали комментировать те данные, которые периодически появляются в медиапространстве.
Настоящим глотком свежего воздуха стали фотографии Анны Заворотнюк. Молодая женщина выложила в "Сторис" фото, сделанные в Италии. Старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" свежие кадры. На одном из них она продемонстрировала, предположительно, уютное лобби отеля, а на другом – десерт, который подписала коротко: "Чао".
Вероятно, таким образом Анна Заворотнюк попрощалась с Италией, в которой провела несколько дней. Ранее она выставила на всеобщее обозрение снимок солнца в облаках и фото оригинально декорированного фасада одного из зданий. Не обошлось и без кадра из кафе, где Анна запечатлела тарелку с трюфелями.
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