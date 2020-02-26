Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк

Так, наблюдательные поклонники заметили, что Анна Заворотнюк отправилась в Италию. Старшая наследница звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" посетила несколько городов, откуда выложила фото в "Сторис". А также дочь Анастасии Заворотнюк побывала в Ватикане. Она помолилась за здоровье матери в Сикстинской капелле.
В Сети неоднозначно отнеслись к этой заграничной поездке Анны. Многие сочли этот вояж смертельно опасным. Ведь в Италии свирепствует коронавирус. Ситуация более чем серьезная. Так, сегодня, 26 февраля, стало известно, что Роспотребнадзор не рекомендует россиянам ездить в Италию, Южную Корею и Иран как раз из-за вспышки коронавируса в этих странах.
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