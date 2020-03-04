"Люблю": Барановская снялась в постели с Аршавиным

График Юлии Барановской крайне плотный: она работает на Первом канале, снимается в фотосессиях, дает интервью. Популярная ведущая умудряется находить время и на личную жизнь.

Юлия Барановская много лет прожила с Андреем Аршавиным. В гражданском браке с футболистом она родила троих детей – Артема, Яну и Арсения. Последний появился на свет после того, как Барановская и Аршавин со скандалом расстались.

Со стороны отношения казались идеальными. Оба из Санкт-Петербурга, именно с Юлией Андрей добился успеха в спорте: они переехали в Лондон, где играл спортсмен, а супруга обеспечивала семейный уют.

Все изменилось, когда футболист объявил беременной жене об уходе. Выяснилось, что за спиной Барановской Аршавин увлекся другой женщиной, с которой позже узаконил отношения. Разбитая Юлия вернулась в Россию и первое время жила у друзей.

Она снялась в шоу "Пусть говорят", ведущим которого еще был Андрей Малахов. Выпуск стал настолько резонансным, что Барановскую пригласили работать на Первый. Юлия трудится в качестве ведущей на нескольких телепроектах канала и воспитывает детей. Кроме того, она смогла более-менее договориться с бывшим мужем.

Вопреки плотному графику Барановская всегда находит время на детей. Арсению Аршавину внимания достается больше. Например, перед сном мальчик нередко залезает в кровать к матери, чтобы пообниматься.

Вот и сейчас Юлия обнародовала фотографию, на которой запечатлена с младшим сыном. "Люблю", – подписала кадр Барановская. Многочисленные подписчики ее страницы в "Инстаграм" рассыпались в комплиментах, увидев такую идиллическую картину.