"Я не фригидна": Юлия Барановская о сексе на первом свидании

Юлия Барановская дала интервью. Она откровенно рассказала о личной жизни.

О том, счастлива в любви или нет, Юлия Барановская предпочитает не распространяться. А вот о свадьбе, по ее словам, обязательно расскажет. Причем дети – 14-летний Артем, 11-летняя Яна и семилетний Арсений – даже не сомневаются в том, что она будет. Популярная телеведущая отметила, что дети продумали торжество от и до. Причем у Яны есть определенные критерии, которым должен соответствовать потенциальный отчим.

"Он должен быть как минимум президентом какой-то большой корпорации. А в идеале, конечно, страны. И необязательно нашей", – со смехом рассказала Юлия. Она отметила, что у ее младшего сына Артема, наоборот, другие мысли на этот счет. "Артем же пытается убедить сестру в том, что влюбиться мама может, просто идя по улице", – сообщила ведущая.

Юлия Барановская убеждена, что отношения бывают разные, и не все они ведут под венец. "Мне кажется, надо просто быть честной с собой, не надо пытаться выходить замуж за того, кто на это не способен", – объяснила Барановская, отметив, что не любит тешить себя иллюзиями.

"Я всегда говорю мужчинам: если вы хотите просто заняться с девушкой сексом, почему нельзя об этом ей сказать? Может, ей тоже только этого и надо, а она боится, что вы ее сейчас замуж возьмете", – прямолинейно сказала Юлия. При этом телеведущая отметила, что может показаться старомодной в интимном плане.

"У меня ни разу в жизни не было секса после первого свидания. Я ни в коем случае никого не осуждаю, иногда даже завидую: почему я так не могу?" – со смехом задала риторический вопрос Юлия Барановская. Она отметила, что не ходит в "железном поясе". Но для нее важно захотеть человека, а не секса с ним. "Я не фригидна, с этим у меня все в порядке. Просто без "химии" далеко не уедешь, в другом случае секс просто не доставит никакого удовольствия", – цитируют ведущую Первого канала "7 Дней".