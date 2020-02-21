Юлия Барановская сделала заявление о романе с Александром Гордоном

Телеведущей приписывают романы с разными знаменитостями, но чаще всего – с партнером по популярному шоу. И это несмотря на то, что Александр Гордон женат.
По словам Юлии Барановской, они действительно проводят вместе много времени, ведь съемки передачи идут почти каждый день. А теперь программа выходит не один, а два раза в день с понедельника по пятницу, в 16:00 и 17:00 мск. Ведущие практически живут на работе.
Однако романа у Барановской с шоуменом нет. Более того, звезда призналась, что дружит с его женой Нозой. А на бредовые слухи никто из них не обращает внимания, сообщают "7Дней".
За ведущей закрепился образ роковой обольстительницы, но Юлия Барановская называет себя скромной женщиной. Она пояснила, что просто не выставляет личную жизнь напоказ. Однако знаменитость пообещала, что из свадьбы тайну делать не будет.
Как писали "Дни.ру", Юлия Барановская призналась, что у нее никогда не было секса на первом свидании. При этом она вовсе не осуждает тех, у кого интим происходит сразу после знакомства.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????
Ты любишь стихи Анны Ахматовой? А что ты знаешь о ее росте и размере ноги?