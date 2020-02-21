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Юлия Барановская сделала заявление о романе с Александром Гордоном

Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Барановская откровенно рассказала о личной жизни. Телезвезда прокомментировала слухи о том, что у нее с соведущим по шоу "Мужское/Женское" на Первом канале не только профессиональные отношения.
прочитано 368 раз

Телеведущей приписывают романы с разными знаменитостями, но чаще всего – с партнером по популярному шоу. И это несмотря на то, что Александр Гордон женат.

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Александр Гарриевич Гордон телеведущий, режиссер

По словам Юлии Барановской, они действительно проводят вместе много времени, ведь съемки передачи идут почти каждый день. А теперь программа выходит не один, а два раза в день с понедельника по пятницу, в 16:00 и 17:00 мск. Ведущие практически живут на работе.

Однако романа у Барановской с шоуменом нет. Более того, звезда призналась, что дружит с его женой Нозой. А на бредовые слухи никто из них не обращает внимания, сообщают "7Дней"

За ведущей закрепился образ роковой обольстительницы, но Юлия Барановская называет себя скромной женщиной. Она пояснила, что просто не выставляет личную жизнь напоказ. Однако знаменитость пообещала, что из свадьбы тайну делать не будет.

Как писали "Дни.ру", Юлия Барановская призналась, что у нее никогда не было секса на первом свидании. При этом она вовсе не осуждает тех, у кого интим происходит сразу после знакомства.

Автор: 21 февраля 2020, 12:14
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комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Барановская, почему вы так орете на простых людей в шоу? Например, на бузову вам бы покричать , ан нет, при бузовой горлянка ваша не вопела.
1

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