Проходит обряд: неадекватному поведению Джигана нашли мистическое объяснение

Оксана Самойлова официально заявила, что решила подать на развод. Однако возможно, она еще передумает, если теория, которую выдвинули некоторые пользователи Сети, окажется правдой.

В интернете появились слухи о том, что последнее время рэпер проходит специальный обряд инициации в масоны. Сторонники теории заговора даже готовы предоставить доказательства.

Например, они уверяют, что одно из испытаний – публичное унижение – артист как раз недавно показал подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Накануне народ был шокирован снимком обнаженного музыканта, которого охрана выводила со стадиона, где проходил чемпионат по американскому футболу The Super Bowl. Пока Джей Ло и Шакира выступали перед болельщиками, у Джигана за кулисами было свое шоу. Кстати, это фото Устименко-Вайнштейн подписал лаконично и загадочно – "Семья".

Также, как сообщает телеграм-канал "Только никому", на теле у Дениса есть знак иллюминатов. На спине и шее артиста красуется пирамида с глазом по центру – известный символ "просвещенных". Как утверждают "интернет-сыщики", периодически в постах Джиган цитирует масонский устав Мемфиса-Мицраима. Кстати, крестным отцом музыкант называет рэпера Снуп Догга, который причисляет себя к иллюминатам.

Пользователи Сети сообщают, что в свою последнюю поездку в Израиль Устименко-Вайнштейн посетил склеп Эдмонда Ротшильда. Оказывается, меценат тоже причислял себя к масонам.

Проверить факты пока еще только предстоит, но, кажется, рэпер настроен серьезно. Ради вступления в новую влиятельную "семью" мужчина даже готов поступиться старой.