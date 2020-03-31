"Почки капитально посадил": певица Жасмин о состоянии маленького сына

В разговоре с Аллой Довлатовой певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) неожиданно призналась, что, по ее мнению, уже переболела коронавирусом. Это случилось несколько месяцев назад, однако тогда никто не подозревал о такой инфекции.
Жасмин призналась, что тяжело переносила заболевание. "Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала", – рассказала артистка.
По словам певицы, у ее трехлетнего сына Мирона даже пошли осложнения из-за тяжелого недуга. "Мирон почки капитально посадил после той болезни", – сообщила исполнительница.
Сейчас Жасмин вместе с близкими, как и все, на карантине. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артистка делится с поклонниками, как занимает себя и детей, чем они развлекаются во внезапно свалившееся на них свободное время.
К слову, ранее скандально известная телеведущая Ксения Собчак также утверждала, что уже переболела коронавирусом. Якобы недуг гламурную блондинку подстерег в декабре. Ксения также пожаловалась, что лежала пластом и не могла подняться. "Никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили "атипичная пневмония", прописали антибиотики", – рассказала Ксения Собчак. Она отметила, что у нее было осложнение – пропал голос.
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