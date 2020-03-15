Преобразившаяся Жасмин сверкнула на публике глубоким разрезом

Жасмин оказалась самым ярким гостем на фестивале "Жара", который расширил свои границы и теперь проходит в нескольких городах. 42-летняя певица появилась на публике в облегающем платье, в котором гармонично объединились глубокий вырез и строгий верх.
Благородно-синий цвет отлично дополнил бархатную матовую кожу артистки. Блестящие детали наряда отлично вписались в контекст светского мероприятия, пишет Teleprogramma.pro.
Туфли классического фасона, которые выбрала Жасмин, не перетягивали на себя внимание и отлично дополнили образ. Прическа певицы также не оставили обозревателей равнодушными – журналисты оценили ее по достоинству.
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