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"Илан – не родной отец": Жасмин убила малолетнюю дочь раскрытием семейной тайны

Жасмин. Фото: пресс-служба
Певица Жасмин замужем уже второй раз. С владельцем московского ресторана Вячеславом Семендуевым она прожила десять лет. Развод был громким и скандальным, его обсуждала все страна. Но их связывает общий ребенок, и ради этого обиды были забыты. Об этом корреспондент "Дни.ру" поговорил с артисткой за кулисами музыкальной премии "Жара", впервые проходившей на курорте Красная Поляна в Сочи.
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Михаилу – сыну артистки от первого брака – идет 23-й год. "Учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений, сейчас у него практика, – рассказала Жасмин. – Мне очень важно, чтобы он получил диплом, стал хорошим специалистом". 

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 Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Поскольку парень не имеет собственных стабильных доходов, певица помогает ему честно заработанным на концертах рублем. "Но берет он у меня очень мало – не больше трех тысяч рублей в сутки на карманные расходы", – сообщила звезда.

Логично было бы предположить, что сыну помогает богатый бизнесмен-отец, первый муж Жасмин. "Я не знаю, общаются ли они, – вздохнула певица. – Просто в последнее время были довольно сложные отношения. Но я всегда убеждала Мишу, чтобы он не забывал папу, регулярно ему звонил, навещал, общался со своими братьями – детьми моего бывшего мужа от другого брака, которые периодически прилетают в Москву из других стран. Мужской совет и плечо для парня очень важны". 

Жасмин не видела отца своего сына около десяти лет. "Последний раз мы встречались, кажется, на 13-летии Миши, когда отмечали Бар-мицву (иудейский праздник по случаю достижения еврейским ребенком религиозного совершеннолетия. – Прим. ред.), – призналась исполнительница. – С тех пор мы не общались, не поздравляли друг друга с праздниками".

Интересно, что рожденные во втором браке Маргарита и Мирон долгое время не подозревали, что Михаил им не родной, а единоутробный брат. "И лишь недавно я открыла Маргарите семейную тайну, что ее папа и мой муж Илан Шор – не родной для Михаила отец, – сообщила Жасмин. – Девочка была в шоке и не понимала, как такое может быть. Мне пришлось пояснить дочке, что я была замужем, но отношения не сложились. И только тогда она эту новость как-то поняла и приняла",

Ранее в интервью "Дни.ру" Жасмин признавалась: "В МГИМО не знают, кто родители Михаила. Я там никогда не появлялась. К тому же у меня фамилия Шор, а у него – Семендуев. И сын моим положением никогда не пользовался, хотя, если ему понадобится моя помощь, я всегда помогу".

Автор: 17 марта 2020, 09:05
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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Рита Маева
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Главная ополизка бабки Аллы.)
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