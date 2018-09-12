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Сен. 12, 2018
просмотры: 123

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды

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Благодаря сильному похудению многие отечественные знаменитости изменились так, что преданные фанаты их перестали узнавать. Кто-то, как Полина Гагарина и Екатерина Варнава, не только сбросили лишние килограммы, но и преобразовали цвет волос и даже цвет глаз, после чего стали буквально другими людьми.

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