Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды

Благодаря сильному похудению многие отечественные знаменитости изменились так, что преданные фанаты их перестали узнавать. Кто-то, как Полина Гагарина и Екатерина Варнава, не только сбросили лишние килограммы, но и преобразовали цвет волос и даже цвет глаз, после чего стали буквально другими людьми.
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