Сорвавшаяся Дана Борисова оказалась бомжом

Дана Борисова разоткровенничалась. Для начала блондинка призналась, что у нее случился срыв. А теперь телеведущая сообщила, что она и ее дочь – бомжи.

Известие о том, что у Льва Лещенко коронавирус, всполошило отечественный шоу-бизнес. Вместо того, чтобы сидеть на карантине после возвращения из-за границы, артист отправился на день рождения сестры Игоря Крутого, а затем снялся в шоу Андрея Малахова, где тоже было немало звезд.

Теперь все, с кем контактировал Лещенко, нервничают. Многие отправились сдавать тест на коронавирус. Среди них оказалась Дана Борисова. Телеведущая призналась: она решилась на этот шаг, потому что контактировала с Малаховым.

Вот только у гламурной блондинки не получилось сдать тест. Она обратилась в лабораторию, но там отказали в услуге – у Даны Борисовой нет московской регистрации. Нет ее, по словам ведущей, и у дочери. "Я бомж уже год", – объявила телеведущая. А еще с ней не общаются соседи.

Борисова нашла вторую лабораторию. Там не понадобилась московская регистрация, но, когда телеведущая сообщила, что недавно прибыла из-за границы, ей сказали, что не примут, и посоветовали остаться дома. Дане предложили дать тест на коронавирус по страховому полису на общих основаниях, но этот вариант не подошел. Оказывается, у Борисовой нет полиса, да и ждать она не хотела.

Примечательно, что шпиц Даны Борисовой болен пневмонией. Она рассказала, что самостоятельно сделала питомцу укол. А еще телеведущая пожаловалась, что у нее начался кашель.