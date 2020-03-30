Сорвавшаяся Дана Борисова оказалась бомжом

Известие о том, что у Льва Лещенко коронавирус, всполошило отечественный шоу-бизнес. Вместо того, чтобы сидеть на карантине после возвращения из-за границы, артист отправился на день рождения сестры Игоря Крутого, а затем снялся в шоу Андрея Малахова, где тоже было немало звезд.
Теперь все, с кем контактировал Лещенко, нервничают. Многие отправились сдавать тест на коронавирус. Среди них оказалась Дана Борисова. Телеведущая призналась: она решилась на этот шаг, потому что контактировала с Малаховым.
Вот только у гламурной блондинки не получилось сдать тест. Она обратилась в лабораторию, но там отказали в услуге – у Даны Борисовой нет московской регистрации. Нет ее, по словам ведущей, и у дочери. "Я бомж уже год", – объявила телеведущая. А еще с ней не общаются соседи.
Борисова нашла вторую лабораторию. Там не понадобилась московская регистрация, но, когда телеведущая сообщила, что недавно прибыла из-за границы, ей сказали, что не примут, и посоветовали остаться дома. Дане предложили дать тест на коронавирус по страховому полису на общих основаниях, но этот вариант не подошел. Оказывается, у Борисовой нет полиса, да и ждать она не хотела.
Примечательно, что шпиц Даны Борисовой болен пневмонией. Она рассказала, что самостоятельно сделала питомцу укол. А еще телеведущая пожаловалась, что у нее начался кашель.
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Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
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