Закрой рот: Борисову ждет многомиллионный штраф за болтовню в соцсетях

Дана Борисова – частый гость в популярных ток-шоу на федеральных каналах. Но в последнее время там ужесточились требования.
"Теперь перед эфиром со мной, да и с каждым гостем проводится серьезная беседа, – призналась Борисова "Дни.ру". – Надо подписать бумагу, запрещающую с кем-либо делиться подробностями съемок передачи до выхода в эфир. Отдельно обговариваются запрет на посты и "Сторис" из студии в социальных сетях. Штрафы за нарушение могут достигать трех миллионов рублей. Дело в том, что конкуренты не дремлют и могут опередить с темой или сюжетом, если про это разболтать".
Кстати, режим самоизоляции Борисова вынуждена то и дело прерывать из-за съемок. "Программы надо выпускать независимо от того, сидят люди дома или работают, – пояснила Дана. – Правда, многие программы сегодня снимаются без зрителей в студии".
Борисова призналась, что в ближайшее время страна узнает о ней нечто такое, что заставит всех ахнуть. Но новость эту пока держит в секрете – боится гигантских штрафов.
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