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Исповедь киевской пианистки: Цымбалюк-Романовская об интимной жизни с престарелым Джигарханяном

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Громкий развод актера Армена Джигарханяна и киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской не сходил с заголовков почти всех изданий несколько лет. Домыслы, версии, сплетни, вранье – всего этого было много. Теперь бывшая супруга решила расставить точки над i и села за мемуары.

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"Сегодня я, как и вся страна, нахожусь в самоизоляции дома, – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская по телефону корреспонденту "Дни.ру". – Времени свободного много – читаю, музицирую. Но главное – наконец-то начала писать мемуары, которые долго откладывала, ведь мне есть, что рассказать".

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 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Лейтмотивом воспоминаний станет ее нашумевший роман с Арменом Джигарханяном. "Хотя он и назвал меня на всю страну воровкой, оболгал и прилюдно унизил, зла на него не держу, помню только хорошее, – призналась пианистка. – В книге я расскажу, как зарождался наш роман, поделюсь самыми сокровенными, почти интимными подробностями наших отношений, ведь Армен Борисович был моим первый мужчиной".

В книге будут и рецепты любимых блюд легендарного армянского артиста – яичницы с помидорами и клюквенного морса, которые Цымбалюк-Романовская и ее мать готовили Джигарханяну. У пианистки есть молодой соавтор, который, по ее словам, относится к Армену Борисовичу, как и она, с большой любовью, симпатией и уважением. Он поможет облечь мысли Виталины в литературную форму.

"Армена Борисовича "друзья" лишили меня, лишили театра, и ему некем стало руководить, – вздохнула Виталина. – Но, знаете, я горжусь тем, что он был в моей жизни, что полюбила именно такого человека. Счастлива, что именно так сложилась моя биография!"

Автор: 30 марта 2020, 13:01
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Лиона
Почему семейка цымбалюков так ползает перед иностранными фамилиями и так потешно подписывается ими, когда выдает свою очередную хвалебную белиберду про фальшивую тетку цымбу. Слабо быть самими собой, то есть никем?
Пиши, цымба, "мемуары" и ищи адвоката, чтобы защищал твою задницу, когда за эти "мемуары" против тебя иск будет возбужден.
+++
Лиона
Ответить
Почему семейка цымбалюков так ползает перед иностранными фамилиями и так потешно подписывается ими, когда выдает свою очередную хвалебную белиберду про фальшивую тетку цымбу. Слабо быть самими собой, то есть никем?
Пиши, цымба, "мемуары" и ищи адвоката, чтобы защищал твою задницу, когда за эти "мемуары" против тебя иск будет возбужден.
Скоро и тебя, и цы .... ВАС НЕ БУДЕТ...
Ответить
Гость
Как была подтератильницей старых поп так и осталась. Пусть расскажет, как она живёт до сих пор без проблем?
Вы устранились. И хорошо. Незачем устраивать пропаганду. НЕ СТЫДНО О ПЕРВОЙ НОЧИ? ЦЫМБА ПОТАСКАННАЯ... ЖЕСТЬЬ!
Гость
Ответить
Гость
Как была подтератильницей старых поп так и осталась. Пусть расскажет, как она живёт до сих пор без проблем?
НЕМОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА.... ХВАТИТ УЖЕ.... сколько можно!
Гость
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Гость
Как была подтератильницей старых поп так и осталась. Пусть расскажет, как она живёт до сих пор без проблем?
Чтобы стать какой-то героиней... Вы же - смешная, неумная, очень надоевшая... СИДИТЕ ДОМА!
Гость
Ответить
Гость
Как была подтератильницей старых поп так и осталась. Пусть расскажет, как она живёт до сих пор без проблем?
Пардон, подтиральщицей... вита скрывает, конечно.
Гость
Ответить
Лора
Уверена, Виталина будет счастлива, найдет достойного ей мужчину, сосдаст семью, а прошлое останется в прошлом! Виталина правильно делаете, что не обращаете внимания на пышущих злом куриц! Вы образованная, умная, молодая, красивая женщина! У вас все прекрасное впереди! У вас все сложится дрстойно! Удачи!
Как была подтератильницей старых поп так и осталась. Пусть расскажет, как она живёт до сих пор без проблем?
Гость
Ответить
Лора
Уверена, Виталина будет счастлива, найдет достойного ей мужчину, сосдаст семью, а прошлое останется в прошлом! Виталина правильно делаете, что не обращаете внимания на пышущих злом куриц! Вы образованная, умная, молодая, красивая женщина! У вас все прекрасное впереди! У вас все сложится дрстойно! Удачи!
И вправду? У нас в РОСИИ ТАКАЯ СТРАШНЕНЬКАЯ B , ИМЕТЬ УСПЕХ БУДЕТ?
Гость
Ответить
Такое маленькое пространство и так много хочется сказать. Такая вся... цымба, подтирающая <цензура> ... пусть опровергнет. Выбилась в люди и радуйся!
Гость
Ответить
Гость
Уважаю Виталину!Какая молодчина! Пусть так сложилось в её жизни, но сквозит от неё порядочность.А злопыхатели, задыхаются от злобы.Не обращайте внимания ни на кого, дорогая Виталина. Вы, даже будучи, оболганы всеми, стараетесь никогда и ни при каких обстоятельствах, что либо плохое сказать об бывшем..Прости его, господи..Пишите, обязательно. Удачи вам Виталина! Вы чудесная девушка, а играете вы на пианино, восхитительно! Трогательно..Вот, если бы еще и играли,записали и на ютуб, очень хотела слушать вашу игру..Пожалуйста,не только мемуары, но и вашу игру сделайте возможным на всеобщее! Удачи!
А не Цымбалюк ли Вы случайно)), которая сама себе пишет восхваляющие комментарии? А если Вы не Цымбалюк, значит Вы примитивно мыслящее одноклеточное с одной извилиной, так как защищать эту наглую, бессовестную, толстокожую, хитроумную плебейку, как минимум глупо..Она знает, как ее наглое поведение, хождение по всяким шоу, дешевый пиар убивает его, нет она продолжает доставать его своей навязчивой "любовью и уважением"..
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