Заявившая о срыве Борисова отказалась обращаться к медикам

Телеведущая Дана Борисова рассказала о проблемах. У звезды случился срыв.



Поклонники внимательно наблюдают за Борисовой. Фанаты заметили перемены в поведении звезды, в ее внешнем виде. Народ предположил, что всему виной алкоголь, ведь у Даны в последнее время отекшее лицо и заплетающийся язык.

Тем временем Дана Борисова подтвердила, что у нее случился срыв. Об этом знаменитость рассказала, общаясь с подписчиками в "Инстаграм". Теледива отметила, что неудачи – нормальная часть выздоровления. Звезда отметила, что начала прием седативных препаратов. О том, вернулась ли она к наркотикам, Дана не сообщила.

Подписчики посоветовали Дане Борисовой обратиться к наркологу Никите Лушникову, у которого она два года лечилась. Теледива идти к врачу отказалась. Она дала понять, что обижена на доктора, ведь медик "не соизволил трех слов написать на 8 Марта".

Напомним, три года назад Дана Борисова лечилась от наркотической зависимости. Звезда несколько месяцев провела в реабилитационном центре. После терапии знаменитость долгое время держала себя в руках. Добавим, что Борисова страдает биполярным расстройством.