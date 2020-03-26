"Дай на маникюр": Борисова попросила у щедрого мужа Кравец денег после сладкой ночи любви

Раскрывшаяся интимная связь телеведущей Даны Борисовой с мужем главной светской львицы Москвы Алены Кравец стала для многих шоком. Но еще больше народ удивило то, что Дана попросила у Руслана денег после контакта!

"Руслан, если есть возможность, то на маникюр пришли, пожалуйста, а то что-то ободрался, а ты же сам понимаешь, что девушке надо быть красивенькой", – обратилась Борисова с интимным видеоприветом к мужу Кравец. И при этом она говорит, что ей ни за что не стыдно!

"Катя, знаешь что... Ты только на этого мужика глаз свой ***ский больше не глади, ладно" – просила героиня Лии Ахеджаковой свою сокамерницу в фильме "Небеса обетованные". А вот Дана уверяет, что хотя и положила глаз на состоятельного мужа Кравец, но даже гордится этим. Они встретились на съемках одной из телевизионных программ. И страсть поглотила их...

"Ее Русланом грех не воспользоваться, – заявила Дана sobesednik.ru. – Я его знаю. Он стоял недавно за кулисами одной из программ, в которой мы обе участвовали. Я сразу подумала: "Ничего такой, симпатичный!" Я свободная женщина. Кого захотела, того и привела. С кем захотела, с тем и переспала".

В том, что у щедрого мужчины она попросила денег "на маникюр", Дана не видит ничего предосудительного. Она содержит дочку, маму, каждая копейка на счету. "Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись!" – говорил Медведенко в чеховской "Чайке". А Руслан Кравец не обеднеет. Ведь про таких, как он, Грибоедов писал: "...не то на серебре, на золоте едал; сто человек к услугам"