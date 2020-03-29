Звезда "Дома-2" заявила о нахлынувшей депрессии

Но, судя по всему, солнце, море и любимая женщина рядом не смогли сделать шоумена счастливым. Иосиф признался, что его настигла депрессия. Причем случилось это внезапно.
По словам супруга Черно, он потерял уверенность в себе. Он устал притворяться, что у него все хорошо. Оганесян утверждает, что окончательно запутался во всем и очень боится совершить ошибку.
"Возможно, проще молчать и улыбаться, как ни в чем не бывало. Но станет ли мне от этого легче? Нет… Обиды так легко не забыть, раны в душе по щелчку не заклеить, а разочарование не исправить на верность..!" – заявил участник телестройки в "Сторис" в своем "Инстаграм"-аккаунте.
Сложно понять, что именно шоумен имеет ввиду. Да и смысл гадать. Вероятно, скоро Иосиф сам раскроет всю правду.
Пока что Оганесяну стоит сосредоточиться на своем моральном состоянии. Ведь, по его словам, плохие мысли мешают ему не только здраво рассуждать, но и радоваться тому, что сейчас происходит в его жизни.
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