"Держите его семеро!": участники "Дома-2" устроили побоище в эфире

Скандалы и разборки – обычное дело для реалити-шоу "Дом-2". Порой конфликты происходят на ровном месте, и неясно, чего можно ожидать от того или иного участника. Так, на Лобном месте недавно произошел неприятный инцидент. Звезды проекта подрались прямо в кадре.
Случившемуся предшествовало неожиданное появление на Поляне матери участницы шоу Александры Черно. Однако девушка не стала общаться с ней. Это вызвало бурное обсуждение среди остальных участников. Отдельное мнение высказал Илья Яббаров, который заступился за гостью и объяснил, что женщина просто хочет помириться со своей дочерью.
С мужчиной не согласился избранник Александры Иосиф Оганесян. Он перебил участника, после чего началась словесная перепалка. Эмоции переполнили Оганесяна. Он кинулся на Яббарова и ударил его. Драка закончилась быстро, поскольку присутствующие разняли их.
Видео драки появилось в официальном инстаграм-аккаунте "Дома-2". Публикацию авторы сопроводили словами: "Держите его семеро!"
Напомним, Александра Черно не хочет налаживать отношения с матерью. Девушка рассказывала, что та просто тянет из нее деньги.
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