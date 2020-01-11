Беременная пышка из "Дома-2" взвыла от жуткого токсикоза

Черно думала, что постепенно токсикоз сойдет на нет, однако он не перестает досаждать супруге Иосифа Оганесяна. Из-за этого у девушки часто случаются перепады настроения. Даже ее муж не всегда справляется с капризами Саши.
"Мне кто-то писал, что токсикоз только в первом триместре. Почему он и во втором тоже? Когда это закончится? Это вообще не опасно? Это невыносимо", – цитирует Черно издание "Дом-2 Life".
Кроме того, звезда реалити-шоу пожаловалась на неприятные запахи. К примеру, вонь собственных потных ног сильно раздражает беременную знаменитость. Она недоумевает, почему потоотделение усилилось именно в нижних конечностях.
Напомним, что ранее Иосиф Оганесян заявил, что у него больше нет сил терпеть капризы своей супруги Саши Черно. По его словам, девушка уверена, что всегда права, и не признает вины. Мужчина пожаловался на нее своим поклонникам.
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