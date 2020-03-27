Пришлось останавливать съемки: у Лещенко случился приступ на глазах у Малахова

Напомним, 6 марта власти ввели обязательный карантин для всех, приехавших из-за границы. Артист 11 марта прибыл с гастролей из Америки и решил не отправляться в добровольную изоляцию. Как сообщают некоторые источники, уже тогда мужчина подкашливал и ощущал слабость в теле. Однако это не помешало ему посетить день рождения сестры Игоря Крутого и принять участие в записи программы Андрея Малахова.
Передача была посвящена памяти Валентины Толкуновой, а за столом с артистом сидело множество его пожилых коллег. Например, по правую руку от мэтра находилась 77-летняя поэтесса Лариса Рубальская, 67-летний Аркадий Укупник, 74-летний Геннадий Хазанов и другие. Неизвестно, как скажется на здоровье звезд контакт с зараженным коронавирусом Львом Лещенко.
Как отмечает "Экспресс-газета" со ссылкой на телеграм-канал "Курятник", уже во время участия в передаче "Привет, Андрей!" певец сильно кашлял. Один раз даже на несколько минут остановили съемки из-за затяжного приступа, который случился у Лещенко.
Сейчас опасность нависла над многими знаменитостями, контактировавшими с артистом. Например, Игоря Николаева уже госпитализировали с подозрением на коронавирус. Певец общался с больным как раз на дне рождения Аллы Крутой.
Стоит отметить, Лариса Рубальская ранее заявила, что не заметила странностей в поведении Льва Лещенко во время съемок программы. Однако женщина все же самоизолировалась и выходит на улицу, только чтобы погулять с собакой.
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