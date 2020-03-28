Андрей Малахов заплакал из-за смерти актрисы Инны Макаровой

О смерти Инны Макаровой первой рассказала ее дочь Наталья Бондарчук – сестра знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука. Она сообщила, что ее мать забрали в больницу из дачного дома. Точная причина смерти актрисы до сих пор неизвестно, хотя Бондарчук отметила, что в последние годы она много болела. В субботу Инну Владимировну похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Наталья поведала, что ее мать умерла в тот день, когда та должна была ехать на съемки передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". С ней именитый журналист хотел обсудить ситуацию с эпидемией коронавируса в России. Планировалось, что Макарова выступит в эфире телепрограммы.
Но незадолго до съемок Наталье Бондарчук позвонил ее муж, сообщив печальное известие. Отойдя от новости, она решила сообщить Малахову о произошедшем.
"Я позвонила Андрею, он подготовился, показали фрагменты из ее фильмов. Андрей заплакал, что меня потрясло", – рассказала дочь актрисы.
Напомним, что Инна Макарова обрела широкую популярность благодаря ролям в таких картинах как "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Преступление и наказание" и других фильмах.
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