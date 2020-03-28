Андрей Малахов заплакал из-за смерти актрисы Инны Макаровой

Народной артистки СССР не стало в среду, 25 марта. Она скончалась на 94-м году жизни после продолжительной болезни.

О смерти Инны Макаровой первой рассказала ее дочь Наталья Бондарчук – сестра знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука. Она сообщила, что ее мать забрали в больницу из дачного дома. Точная причина смерти актрисы до сих пор неизвестно, хотя Бондарчук отметила, что в последние годы она много болела. В субботу Инну Владимировну похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Наталья поведала, что ее мать умерла в тот день, когда та должна была ехать на съемки передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". С ней именитый журналист хотел обсудить ситуацию с эпидемией коронавируса в России. Планировалось, что Макарова выступит в эфире телепрограммы.

Но незадолго до съемок Наталье Бондарчук позвонил ее муж, сообщив печальное известие. Отойдя от новости, она решила сообщить Малахову о произошедшем.

"Я позвонила Андрею, он подготовился, показали фрагменты из ее фильмов. Андрей заплакал, что меня потрясло", – рассказала дочь актрисы.

Напомним, что Инна Макарова обрела широкую популярность благодаря ролям в таких картинах как "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Преступление и наказание" и других фильмах.