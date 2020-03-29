Узнавший о тяжелой болезни ребенка Тимати просит помощи

Артист записал видеообращение. Рэпер Тимати сообщил, что двухлетней девочке Лизе с Урала необходимо дорогостоящее лечение. Малышке поставили диагноз: "спинальная мышечная атрофия". Вылечить кроху можно всего одним уколом, правда стоит он два с половиной миллиона долларов.
Тимати подчеркнул, что он и его состоятельные друзья готовы помочь Лизе, но собранных ими денег все еще недостаточно. Артист отметил, что редко просит помощи, однако сейчас необходимо объединить как можно больше людей.
Рэпер понимает, что сейчас не самое лучшее время для благотворительности: карантин из-за коронавируса, у многих нестабильное финансовое положение. "Сбор беспрецедентный – 2,5 миллиона долларов. Я знаю, что у нас в стране много нуждающихся, но о такой большой сумме я слышу впервые", – сказал артист.
Общаясь с подписчиками в комментариях, рэпер Тимати добавил, что полезна будет любая сумма. "10-50-100 рублей любой взнос важен. Спасибо 🙏🏼", – написал рэпер Тимати.
Напомним, ранее о маленькой Лизе рассказал артист "Уральских пельменей" Андрей Рожков. Он тоже обратился ко всем неравнодушным с просьбой о помощи.
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