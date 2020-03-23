"Сталин таких расстреливал": наживающаяся на коронавирусе Решетова получила оплеуху

Светская сплетница Лена Миро прошлась по возлюбленной Тимати после сообщения последней в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Модель обратилась к недовольным после того, как получила массу критики за попытку нажиться во время пандемии коронавируса. Мол, Решетова продает антисептические средства с большой наценкой и не видит в этом ничего зазорного.
Блогер отметила, что Анастасия в принципе не может пройти мимо возможности заработать на страхе и растерянности людей.
"Сталин таких расстреливал <...> Слишком много развелось вокруг людей мелких, подлых", – написала Миро в своем блоге.
Лена раскритиковала модель за приспособленчество. Блогер вспомнила, что Анастасия на светских мероприятиях зачастую демонстрирует грудь с помощью откровенных нарядов. При этом на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым она покрывает голову платком.
Напомним, что скандал по поводу заработка во время пандемии произошел между Тиной Канделаки и Ксенией Собчак. Последняя указала телеведущей, которая держит собственный магазин, на дороговизну защитных масок.
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