"Сталин таких расстреливал": наживающаяся на коронавирусе Решетова получила оплеуху

24-летняя Анастасия Решетова подверглась критике после дерзкого сообщения в "Инстаграм". Дело в том, что модель продает антисептики с наценкой.

Светская сплетница Лена Миро прошлась по возлюбленной Тимати после сообщения последней в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Модель обратилась к недовольным после того, как получила массу критики за попытку нажиться во время пандемии коронавируса. Мол, Решетова продает антисептические средства с большой наценкой и не видит в этом ничего зазорного.

Блогер отметила, что Анастасия в принципе не может пройти мимо возможности заработать на страхе и растерянности людей.

"Сталин таких расстреливал <...> Слишком много развелось вокруг людей мелких, подлых", – написала Миро в своем блоге.

Лена раскритиковала модель за приспособленчество. Блогер вспомнила, что Анастасия на светских мероприятиях зачастую демонстрирует грудь с помощью откровенных нарядов. При этом на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым она покрывает голову платком.

Напомним, что скандал по поводу заработка во время пандемии произошел между Тиной Канделаки и Ксенией Собчак. Последняя указала телеведущей, которая держит собственный магазин, на дороговизну защитных масок.