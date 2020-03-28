Ток в голову и капельница: Шишкова слегла в клинику

Модель Алена Шишкова испытывает проблемы со здоровьем. Чтобы улучшить состояние она отправилась в клинику.

За здорове Алены Шишковой всегда переживают поклонники. Модель выглядит чересчур худой, некоторые даже уверены – до анорексии Алене недалеко. Впрочем, Шишкова и сама когда-то признавалась, что набрать вес самой ей проблематично и даже обращалась к специалистам в прошлом году. Однако девушка отмечает – пищевого расстройства у нее нет.

Так или иначе, Алена снова легла в больницу, чтобы улучшить свое здоровье во время пандемии. Она проходит курс сразу нескольких процедур. Так, модель испытала на себе гипокситерапию, а также мезодиэнцефальную стимуляцию, при которой посылается слабый электрический сигнал через череп и действует на нервную систему.

Кроме этого, Алена показала в своем инстаграм-аккаунте снимок с капельницей. Она подписала, что там находятся витамины. Судя по всему, в клинике Шишкова пробудет несколько дней.

Напомним, в жизни модели в последнее время не все гладко. Недавно дочь Шишковой намекнула на то, что мама совсем одна и ей не с кем отмечать День святого Валентина. Поэтому неизвестно, состоит ли Алена в отношениях. Также бывший возлюбленный Тимати не пригласил модель познакомиться с братом их общей дочери, который родился у рэпера осенью.