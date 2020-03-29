"Привела на проект на свою голову!": Рапунцель влепила смачную оплеуху экс-бойфренду

Алена Рапунцель и Денис Мокроусов были одними из претендентов на участие в конкурсе "Свадьба года". Но, к сожалению, молодые люди разорвали отношения.

Судя по всему, участница "Дома-2" до сих пор не может придти в себя после распада отношений. Более того, она очень злится на бывшего возлюбленного. Настолько, что готова его ударить.

К слову, именно это Алена и сделала в одном из последних выпусков. Она влепила Денису смачную пощечину прямо на Лобном месте. Мокроусов, в свою очередь, с силой толкнул девушку, чтобы она от него отстала.

"Я тебя привела на проект на свою голову! С тобой баба ни одна не будет! Ни одна! Поэтому 34 года ты ни с кем не жил, к тебе никто серьезно не относился!", – вопила взбешенная Рапунцель.

Причиной ссоры послужили нелестные высказывания мужчины в адрес Алены. Хотя сам Денис утверждает, что ничего плохого о бывшей девушке не говорил.

Как бы то и было, поклонники все равно искренне верят и ждут, что Рапунцель и Мокроусов снова будут вместе. Молодые люди считались одной из самых красивых пар скандального проекта. В "Инстаграм"-аккаунте Алены множество комментариев от фолловеров с пожеланиями счастья влюбленным.