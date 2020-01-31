Разъяренная Рапунцель из "Дома-2" набросилась на бывшего

Алена Рапунцель подралась с Романом Макеевым. Экс-возлюбленные решили выяснить отношения силой.

Девушка рассталась с парнем около трех месяцев назад. А в программе "Бородина против Бузовой" она набросилась на своего бывшего, чтобы защитить достоинство.

После очередных выходных экс-любовники вернулись на Поляну вместе, и участница шоу рассказала ведущему Владу Кадони, что у них снова была интимная близость. Рапунцель скрывала этот факт, потому что боялась реакции матери. Татьяна Владимировна заявила, что никогда не примет ее выбор.

В шоу "Бородина против Бузовой" всплыли неприятные подробности о Романе Макееве. Как утверждает участница передачи, парень сговорился с ее прошлым ухажером – Кириллом Кондратьевым. Алену цитирует издание "Вокруг ТВ": "Я думаю, что они обижены на меня и договорились об этой теме. Ром, все, что ты пишешь про любовь, это все вранье?"

Кадони рассказал, что Кондратьев выложил подробности секса с Рапунцель в амбаре и ночном клубе. Макеев знал об этих событиях. Алена опровергла информацию и набросилась на экс-возлюбленного, обвинив его в пиаре на своем имени. "Я тебе говорила, что он хайпожор!" – поддержала мать участницу шоу "Дом-2".