"Пир во время чумы": народ загнобил Рудковскую за излишества

Яна Рудсковская обожает делиться с подписчиками инстаграм-аккаунта фотографиями завтраков. Обычно стол знаменитости прекрасно сервирован. Однако многие фолловеры осуждают стремление продюсера показать прием пищи.

Накануне женщина опубликовала в соцсети очередной снимок утреннего ритуала. На столе у жены Евгения Плющенко можно увидеть свежую клубнику, корзину фруктов и творожную запеканку, украшенную ягодами. Дополняют натюрморт ваза с гиацинтами и серебряный чайник с чаем.

В подписи к посту Яна Рудковская интересуется у поклонников, в чем они обычно ходят по квартире. Продюсер отметила, что недавно ее укорили за то, что она перемещается по дому в пижаме и не стесняется в таком виде записывать видео для соцсетей. Однако вместо мирного диалога супруга фигуриста получила шквал оскорблений.

"Это пир во время чумы?", "На простой Народ наплевать...везде кризис и нищета и к этому народу что голодает в эти дни нет НИКАКОГО соболезнования или Сочувствия !чтоб вот так вот махать перед их лицом своим богатством !в такое время (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сейчас самое время показывать свое богатство!!! Лучше бы на примере других стран помогли своей стране и сделали свой вклад в борьбе с эпидемией!" – возмутились подписчики.

Однако многие все же поддержали Яну Рудковскую. "Как красиво вы сервируете завтраки. Получаю эстетическое удовольствие от просмотра", – пишут некоторые.