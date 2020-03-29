"Пир во время чумы": народ загнобил Рудковскую за излишества

Накануне женщина опубликовала в соцсети очередной снимок утреннего ритуала. На столе у жены Евгения Плющенко можно увидеть свежую клубнику, корзину фруктов и творожную запеканку, украшенную ягодами. Дополняют натюрморт ваза с гиацинтами и серебряный чайник с чаем.
В подписи к посту Яна Рудковская интересуется у поклонников, в чем они обычно ходят по квартире. Продюсер отметила, что недавно ее укорили за то, что она перемещается по дому в пижаме и не стесняется в таком виде записывать видео для соцсетей. Однако вместо мирного диалога супруга фигуриста получила шквал оскорблений.
"Это пир во время чумы?", "На простой Народ наплевать...везде кризис и нищета и к этому народу что голодает в эти дни нет НИКАКОГО соболезнования или Сочувствия !чтоб вот так вот махать перед их лицом своим богатством !в такое время (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сейчас самое время показывать свое богатство!!! Лучше бы на примере других стран помогли своей стране и сделали свой вклад в борьбе с эпидемией!" – возмутились подписчики.
Однако многие все же поддержали Яну Рудковскую. "Как красиво вы сервируете завтраки. Получаю эстетическое удовольствие от просмотра", – пишут некоторые.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Обращение президента к народу
Длинные волосы в 50
Как коронавирус на вас повлиял?
Ушел от меня из-за ребенка
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные