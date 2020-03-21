"Хочу малыша": сын обратился к Рудковской (видео)

В личном микроблоге в "Инстаграме" продюсер опубликовала архивную видеозапись, на которой ее сын Саша по прозвищу Гном Гномыч говорит о том, что "хочет малыша". Мальчик обещает пеленать нового члена семьи, давать ему соску, кормить молоком и катать на коляске.
Ролик растрогал пользователей. Один из подписчиков призвал родителей послушать Сашу и подарить ему братика или сестричку. "Само очарование! Пусть его желание сбудется", "Такой лапа", "Прелесть", "Мамочка, пора за малышом", – написали другие комментаторы.
Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко живут в браке уже около десяти лет. Супруги воспитывают 7-летнего сына Сашу. Мальчик с ранних лет занимается фигурным катанием и уже участвует в ледовых шоу вместе с отцом.
В одном из интервью музыкальный продюсер призналась, что мечтает с супругом завести еще одного ребенка – девочку. Сначала Яна Рудковская думала сделать ЭКО, однако после рекомендаций знакомых она решила обратиться к услуге суррогатного материнства.
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