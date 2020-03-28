Яна Троянова ужаснула народ внешним видом

Яна Троянова удивила поклонников смелым поступком. Телеведущая предстала с татуировками на лице.



Актриса, как и многие россияне, находится дома на карантине. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта она опубликовала фото, напугавший ее поклонников. На снимке все лицо Яны Трояновой покрыто татуировками.

Многие подписчики сравнили звезду сериала "Ольга" с сыном актрисы Елены Яковлевой Денисом Шальных, у которого все тело покрыто наколками.



Однако фолловеры все же поняли, что татушки у знаменитости не настоящие – это всего лишь маска из "Инстаграм". Отметим, что в последнее время Яна Троянова радует фанатов необычными образами. Ведущая шоу "Последний герой" сильно изменилась. Она заметно похудела, а стилисты сделали ей длинные дреды.

Напомним, ранее артистка призналась, что в свое время пристрастилась к алкоголю и едва не спилась. Яна Троянова тяжело переживала смерть 20-летнего сына, которого не стало в начале 2011 года. Молодой человек покончил с собой. Незадолго до этого парень начал употреблять наркотики. Трагедия сломила актрису, но, к счастью, она нашла силы справиться с собой.

Как писали "Дни.ру", из-за эпидемии коронавируса в России многие звезды, как и Яна Троянова, решили самоизолироваться. Во избежание распространения опасной инфекции а стране введен ряд экстренных мер.