"Чуть не сдохла": Троянова оказалась на дне из-за алкоголизма

Единственного сына Яны не стало в начале 2011 года. Молодой человек покончил с собой. Незадолго до этого сын звезды сериала "Ольга" начал употреблять наркотики. Николай не учился и не работал.
Троянова призналась, что после похорон потеряла желание жить. Артистка не может подобрать слов, чтобы описать свою боль. Тогда из-за переживаний Яна начала пить.
По словам Трояновой, алкоголизм – это смертельный диагноз. Многие ее друзья погибли из-за этого пагубного пристрастия. "Сама чуть не сдохла. Я уже на таком дне была... Пробила его", – рассказала звезда в эфире программы "Последний герой".
Не спиться Яне Трояновой помогла работа. Через шесть месяцев после трагедии актриса приступила к съемкам в фильме "Кококо". Знаменитость не скрывает, что плохо помнит тот период. "Помню только Аню Михалкову и Васю Сигарева, которые меня из рук в руки передавали", – рассказывала она.
Отметим, что звезда сериала "Ольга" смогла справиться с зависимостью. Троянова семь лет не пьет.
В одном из интервью актриса уточнила, что Николай наложил на себя руки из-за мук совести. Молодой человек был абсолютно трезв, когда решил умереть, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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