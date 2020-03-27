Появились официальные данные о состоянии Лорак после контакта с инфицированным Лещенко

На страницах светских таблоидов имя певицы Ани Лорак все чаще появляется в тревожном контексте. Это вполне логично: не так давно звезда побывала на мероприятии, приуроченном ко дню рождения сестры Игоря Крутого, где присутствовал и Лев Лещенко.
Обладатель одного из самого узнаваемого тембра в России, как уже известно, сейчас госпитализирован и находится в тяжелом состоянии (при этом ряд источников утверждают, что его состояние улучшается). Некоторые представители шоу-бизнеса полагают, что певец заразил внушительное количество людей, с которыми контактировал на вечеринке, в том числе и Ани Лорак.
Журналисты связались с помощницей знаменитости, чтобы прояснить ситуацию. По словам PR-менеджера Лорак, здоровье певицы опасений не вызывает. В данный момент звезда полностью посвящена семье, пишет Life.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Лев Лещенко доставил хлопот многим представителям отечественного шоу-бизнеса. Звезды были вынуждены срочно проверяться на наличие коронавируса. Дело в том, что инфицированный певец, будучи больным, посещал разного рода светские мероприятия, а также успел стать гостем очередного выпуска программы Андрея Малахова.
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