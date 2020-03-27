"Пир во время чумы": кто из звезд мог стать носителем коронавируса на юбилее сестры Крутого

Торжество уже окрестили "пиром во время чумы". Теперь представители российского шоу-бизнеса в срочном порядке сдают анализы.
На мероприятии присутствовали Ирина Аллегрова, Николай Басков, Александр Розенбаум, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Лера Кудрявцева, Олег Газманов и Димаш Кудайберген. Кроме этого, заболевший коронавирусом Лев Лещенко также близко общался с Аркадием Укупником и Ларисой Рубальской, сообщает "7 Дней".
Напомним, коронавирус подозревают и у госпитализированного с очаговой пневмонией певца Игоря Николаева. В настоящее время артист в медцентре в столичной Коммунарке.
Как писали "Дни.ру", из-за коронавируса в России введен ряд экстренных мер. С 27 марта наша страна временно отменяет авиасообщение с другими странами из-за COVID-19. Президент Владимир Путин в своем обращении предложил ряд мер по поддержке экономики и граждан, прежде всего семей с детьми.
Неделя с 30 марта по 5 апреля по поручению главы государства из-за коронавируса в России объявлена нерабочей. В Москве будут работать только продуктовые магазины и аптеки.
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