"Прямо ожила!": Лорак сразила аппетитными формами

Накануне исполнительница снова взбудоражила россиян. Артистка показала гимнастические навыки, продемонстрировав растяжку.
Черно-белые снимки из спортзала Лорак опубликовала в инстаграм-аккаунте. На фото Ани позирует в черном кроп-топе и лосинах на фоне шведской стенки, соблазнительно закинув на нее ногу. Светская львица отметила, что улучшать себя можно всегда.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что Лорак абсолютно не выглядит на свой возраст. Кроме того, фолловеры похвалили Ани за ее жизненный подход, ведь работать над собой действительно нужно ежедневно.
"Каролина, какая фигура, восхищаюсь вами! Шик и блеск! Вы лучшая!" – призналась обожательница.
Также пользователи Сети отметили, что после расставания с мужем Муратом Налчаджиоглу исполнительница заметно похорошела. Видимо, брак приносил ей немало страданий. "И что с этим Муриком ты жила? Прямо ожила после расставания", – заявил фанат.
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