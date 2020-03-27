Новая беда: онкобольную Заворотнюк спасают от коронавируса

В начале 2019 года вся страна узнала о радости в семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. У актрисы и фигуриста появился долгожданный ребенок – дочь Мила. Счастливые супруги со старшими детьми звезды Анной и Майклом и ее матерью Валентиной Борисовной снялись в фотосессии и дали откровенное интервью.
Некоторые скептически настроенные комментаторы в Сети предположили, что Заворотнюк родила благодаря ЭКО, а кто-то и вовсе заявил, что девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери. Якобы еще летом 2018 года артистка снималась, и не было даже намека на живот.
Ровно через год, летом 2019-го, Анастасия вдруг исчезла из поля зрения. Все подумали, что она ушла с головой в материнство. Вскоре появилась информация о том, что артистка борется с тяжелой болезнью. Не так давно семья Заворотнюк подтвердила это, не уточнив диагноз.
По последним данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходит реабилитацию где-то в Подмосковье, и правая часть ее тела парализована из-за опухоли. Родные не падают духом. Анна вышла на связь с поклонниками артистки и сообщила, что той уже лучше.
Однако на актрису (как и на весь мир) обрушилась новая напасть – коронавирус. Поклонники гадают, насколько он опасен для ослабленного организма Анастасии. Фанаты спрашивают Анну в "Инстаграм" о самочувствии матери, желают ей выздоровления и выражают опасения.
Впрочем, дочь Заворотнюк не теряет оптимизма. "Мы очень надежно ее защищаем", – заверила подписчиков Анна. Она убеждена, что нужно обязательно соблюдать карантин, и тогда все наладится.
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