Дочь Заворотнюк об уходе после вскрывшихся обстоятельств

Анна Заворотнюк продолжает активное общение с поклонниками. Между тем выяснились неожиданные данные относительно дела ее матери, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

С недавних пор старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна проявляет невероятную активность в популярной социальной сети. Каждый день молодая женщина публикует различные фото и видео, где рассуждает о самых разных вещах, философствует, делится наблюдениями.

Говорят, не просто так Аня начала развивать свой аккаунт. Якобы с его помощью Заворотнюк намерена зарабатывать на дорогостоящее лечение своей матери. По слухам, основной добытчик в семье – прославленный фигурист Петр Чернышев – сейчас в простое, якобы активная работа у него запланирована только на конец года.

На спортсмене не только реабилитация Анастасии Заворотнюк, которую та, предположительно, проходит в одном из подмосковных медицинских центров, но и забота и воспитание маленькой дочери Милы, их единственного общего ребенка. А также содержание особняка в Крекшино. Поэтому можно не сомневаться, насколько важна помощь Анны.

Дочь звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала новый пост. Наследница больной раком артистки предстала перед публикой в закрытом синем коротком платье и порассуждала о значении цветов. "Цвет играет в нашей жизни очень важную роль. Цвет отражает эмоциональное, душевное, духовное состояние нашего организма", – отметила Заворотнюк.

Она призналась, что одно время была фанаткой зеленого цвета. "В тот момент мой организм интуитивно искал спокойствия и равновесия", – объяснила Анна. Сейчас у нее другие предпочтения. "Фиолетовый, синий, серый, бежевый, белый и черный🌹а вообще, зависит от настроения (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – отметила она.

Анна перечислила значение таких цветов, как белый, синий, оранжевый (оказывается, любимый у ее брата Майкла), фиолетовый, черный. "Удивительный, таинственный, загадочный. В темноте зарождается новая жизнь. В то же время, черный цвет у нас ассоциируется с грустью и печалью, в нем очень много характеристик. Цвет сам по себе парадоксален, мы приходим в этот мир из темноты и уходим туда же", – философски заключила Аня.

Ранее вскрылись интересные обстоятельства относительно долга Анастасии Заворотнюк. Актриса обязана выплатить Налоговой службе 25 тысяч рублей, но судебные приставы никак не могут ее найти. В итоге, дело было закрыто. Однако это вовсе не означает, что долг простили. Адвокат Сергей Жорин заявил в интервью, что Налоговая служба может заново возбудить дело.