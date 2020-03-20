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Неожиданный поворот в деле пропавшей Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Говорят, дело, согласно которому Анастасия Заворотнюк задолжала сумму денег, закрыли, так как судебные приставы не смогли ее разыскать. Однако адвокат Сергей Жорин уточнил, что это вовсе не значит, что долг звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" простили.
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С лета прошлого года Анастасия Заворотнюк пропала. Еще недавно сияющая от счастья артистка демонстрировала общественности крошечную дочь Милу от мужа, прославленного фигуриста Петра Чернышева, дала откровенное интервью и поделилась фотографиями из роскошного особняка, однако теперь о звезде сериала "Моя прекрасная няня" ни слуху ни духу.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Всему виной страшная болезнь, которая обрушилась на Анастасию Заворотнюк и на ее близких. Согласно разным данным, речь может идти о раке головного мозга. Якобы диагноз подтвердился после того, как артистка родила третьего ребенка. Поклонники с ног сбились в поисках актрисы, которая якобы проходит реабилитацию в одном из центров в Подмосковье. Родные молчат о ее состоянии.

Не могут разыскать Анастасию Заворотнюк и судебные приставы. Актриса задолжала 25 тысяч рублей, и недавно в Люберецком районном отделе УФСПП по Московской области закрыли исполнительное производство актрисы по налоговой задолженности. Именно по той причине, что артистку не смогли найти.

Оказывается, десять лет назад Анастасия Заворотнюк купила в поселке Малаховка земельный участок с небольшой одноэтажной дачей. Именно по этим объектам налоги были оплачены не полностью, их взыскали через суд в декабре 2018 года. Из-за того, что артистку так и не нашли, дело закрыли.

Но это вовсе не означает, что долг актрисе простили. "По закону после возврата взыскатель (в данном случае – Налоговая служба. – Прим. ред.) вправе подать его заново хоть на следующий день. Таким образом, процесс возврата долгов будет продолжаться. Дело как закрыли, так и откроют заново", – объяснил адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом "Комсомольская правда".

Автор: 20 марта 2020, 14:55
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