Неожиданный поворот в деле пропавшей Анастасии Заворотнюк

С лета прошлого года Анастасия Заворотнюк пропала. Еще недавно сияющая от счастья артистка демонстрировала общественности крошечную дочь Милу от мужа, прославленного фигуриста Петра Чернышева, дала откровенное интервью и поделилась фотографиями из роскошного особняка, однако теперь о звезде сериала "Моя прекрасная няня" ни слуху ни духу.
Всему виной страшная болезнь, которая обрушилась на Анастасию Заворотнюк и на ее близких. Согласно разным данным, речь может идти о раке головного мозга. Якобы диагноз подтвердился после того, как артистка родила третьего ребенка. Поклонники с ног сбились в поисках актрисы, которая якобы проходит реабилитацию в одном из центров в Подмосковье. Родные молчат о ее состоянии.
Не могут разыскать Анастасию Заворотнюк и судебные приставы. Актриса задолжала 25 тысяч рублей, и недавно в Люберецком районном отделе УФСПП по Московской области закрыли исполнительное производство актрисы по налоговой задолженности. Именно по той причине, что артистку не смогли найти.
Оказывается, десять лет назад Анастасия Заворотнюк купила в поселке Малаховка земельный участок с небольшой одноэтажной дачей. Именно по этим объектам налоги были оплачены не полностью, их взыскали через суд в декабре 2018 года. Из-за того, что артистку так и не нашли, дело закрыли.
Но это вовсе не означает, что долг актрисе простили. "По закону после возврата взыскатель (в данном случае – Налоговая служба. – Прим. ред.) вправе подать его заново хоть на следующий день. Таким образом, процесс возврата долгов будет продолжаться. Дело как закрыли, так и откроют заново", – объяснил адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом "Комсомольская правда".
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