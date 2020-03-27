"Игнорю всех": Джиган вручил маленьким дочерям опасное оружие и учит их воевать

Джиган продолжает быть одним из главных ньюсмейкеров марта. Как только его семейство вернулось из Майами, скандальный рэпер свободное время проводит дома с детьми.

Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) и Оксана Самойлова вернулись в Россию меньше недели назад и сразу изолировались из-за пандемии коронавируса. Неизвестно, прошли ли члены семьи тест на коронавирус, чтобы быть полностью уверенными в своей безопасности для общества. Однако вопреки карантинному режиму Джиган на днях устроил у себя дома вечеринку с друзьями. За это поклонники начали вновь критиковать рэпера, но, как оказалось, беспокоиться нужно не за это.

Денис начал достаточно странно играть со своими детьми. Недавно он посвящал своих дочерей в рыцари, при этом в руке у артиста был кинжал внушительных размеров. Ну а теперь Устименко-Вайнштейн учит наследниц сомнительным навыкам, которые вряд ли пригодятся им в современном обществе. Рэпер снял в "Сторис" несколько видео, где видно, как 6-летняя Лея разбивает битой пивные коробки, которые отец предварительно подкидывает в воздух. А 9-летняя Ариэлла метает ножи. С этой задачей дочь справилась отлично, воткнув холодное оружие вертикально в землю.

Впрочем, обсуждений и осуждений Джиган не боится. Он уже заявил, что будет всех игнорировать, потому что это "его фишка".

Напомним, Устименко-Вайнштейн и Самойлова пробыли в США три месяца. За это время у них родился сын. Именно это событие, скорее всего, сподвигло рэпера плевать на нормы морали и развлекаться, как душе угодно. Из-за своего пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам он угодил в рехаб в Майами. После того, как он покинул стены лечебницы, артист продолжил веселиться во Флориде.