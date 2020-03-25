Джиган показал странные игры с дочками и ножом

Джиган продолжает удивлять своим поведением поклонников. На сей раз рэпер, недавно раньше времени покинувший реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов, продемонстрировал, как играет с дочками при помощи ножа.

На днях Оксана Самойлова с четырьмя детьми вернулся из Америки в Россию. Изначально пара планировала провести в Майами большую часть года, однако все изменилось. Вероятно, причиной стал не только бушующий в мире коронавирус, но и поведение самого Джигана.

После того, как в середине февраля родился долгожданный сын, рэпер стал странно себя вести. У себя в аккаунте он публично обматерил коллегу Гуфа, просил малолетнюю дочь принести ему пива, внезапно сбрил брови и бороду. В итоге, Джиган оказался в рехабе – так называемом реабилитационном центре для алкоголиков и наркоманов. Оттуда он постил трогательные сообщения и видео, в которых просил прощения у жены и называл ее своей музой.

В свою очередь, Оксана Самойлова пожаловалась, что не хочет "просыпаться в этот мир" и месяц, который обещал быть самым счастливым, стал самым ужасным в ее жизни. Остается только догадываться, что произошло между супругами.

Предположительно, рэпер должен был находиться в клинике несколько месяцев, однако буквально через неделю с небольшим он был уже дома. Оксана же объявила, что намерена помочь мужу, несмотря ни на что.

В итоге, сейчас вся семья в Москве. Судя по публикациям Джигана и Оксаны, супруги словно живут в параллельных реальностях и не контактируют. Их связующим звеном являются только дети. Ребята появляются в видео у обоих, причем последний ролик у Джигана в "Инстаграм" несколько пугающий.

Рэпер обнажил нож и произвел дочек, застывших на месте, в рыцари. Джиган положил каждой из них клинок на плечи со словами про веру и честь. Интересно, видела ли этот ролик Оксана? Поклонники, судя по комментариям, очень напряглись. Некоторые возмутились. Другие предложили Самойловой спешно собирать вещи и уходить от мужа, любителя таких странных игр.