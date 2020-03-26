"Игнорирую всех": оскандалившийся Джиган плюнул на поклонников

После неадекватных выходок жена рэпера Оксана Самойлова намекнула, что в ее семье не все гладко. Она написала, что сейчас должна жить ради детей. Естественно, фанаты не оценили поведение Джигана и встали на защиту его супруги. Подписчики рэпера постоянно высказываются в комментариях о неподобающих действиях артиста.
Особенное возмущение вызвали недавние видео, на которых мужчина играет ножом с дочерьми. Он изображает, что посвящает их в рыцари. Судя по лицу старшей, Ариелы, девочка явно не в восторге, что отец держит нож так близко к лицу ее сестер.
Джиган с семьей несколько дней назад вернулись из Америки и должны соблюдать карантин. Однако пока Оксана Самойлова следует указаниями властей и самоизолируется с детьми, рэпер закатывает вечеринки. Естественно, народ в комментариях под его фотографиями в "Инстаграм" довольно жестко высказывается по поводу безответственности музыканта.
Он долго не обращал внимания на хейтеров, продолжая публиковать провокационный контент, однако в итоге все же прервал молчание. "Игнорирую всех, это моя фишка", – заявил Джиган. Также артист отметил, что люди могут писать про него что угодно, ему все равно – он продолжит пропускать мимо ушей любую критику.
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