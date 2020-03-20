"Гламур посреди чумы!": бесстыжая Рудковская взбесила россиян

Весь мир в ужасе от пандемии коронавируса, а продюсер продолжает вести беззаботный образ жизни. Супруга фигуриста все так же публикует в микроблоге снимки роскошных завтраков и цветов.
На последнем фото инстадива запечатлена с букетом роз. Изюминкой является черная маска на лице Яны в виде цветка. "Красота в деталях. Доброе утро, друзья", – написала Рудковская.
Поклонников взбесило поведение звезды. Многие решили, что продюсер насмехается над ситуацией в мире, охваченном коронавирусом. В аптеках просто невозможно купить медицинскую маску. Люди в панике скупили все.
"Противно смотреть... Гламур посреди чумы... Вот что в голове у человека? Одни штампы, деньги и еще кое-что, над чем мухи летают. Бесстыжая, сильная, хваткая, юркая женщина", – высказался пользователь Сети.
Выпустит ли Рудковская свою линейку дизайнерских масок в продажу, неясно. Официального заявления пока не было. Несколько дней назад она отправила пару экземпляров подписчикам в качестве подарка.
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