Пока муж не видит: Кудрявцева показала развлечения с дочерью

Совсем недавно светская львица вернулась в Россию из Дубая, где отдыхала вместе с матерью. Тем временем малышка находилась дома под присмотром отца.
Судя по всему, Кудрявцева успела сильно соскучиться по близким. Почти все время она проводит с супругом и маленькой дочерью.
Накануне в Сети появилось видео с прогулки Леры и Маши. На записи девочка катается на качелях.
Так как в столице довольно холодно, заботливая мать тепло одевает наследницу. Маша облачена в пуховик Burberry и вязаную шапку с бантом.
"Папа вышел!" – воскликнула Лера, показав, как к ним идет, застегивая куртку, Игорь.
Напомним, что брак со спортсменом оказался третьим в жизни теледивы. Они поженились семь лет назад. К слову, хоккеист младше избранницы на 16 лет, но разница в возрасте не мешает их счастью. Супруги души не чают в наследнице, уделяя ей кучу времени и окружая ее любовью.
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