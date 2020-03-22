"Никому не нужен": Джигана поймали на бешеной езде после скандала

Судя по публикациям в "Инстаграм", Джиган много времени проводит на улице. Рэпер либо расслабляется около бассейна, либо устраивает опасные гонки в океане.

Недавно Джиган покинул стены рехаба, где его лечили от пагубных зависимостей. После этого беспокоиться за его здоровье поклонники не перестали. Многодетный отец, который до сих пор проводит время в Майами, регулярно выкладывает фото и видео, свидетельствующие о том, что рэпер рискует собой ежедневно. Подписчики его инстаграм-аккаунта уже видели, как артист ныряет с высоты в океан, а также тушит сигарету о свой лоб.

На этот раз Джиган похвастался ездой на гидроцикле. Он снял видео, как управляет водным транспортом на большой скорости. Для атмосферы рэпер сопроводил видео своим треком, в котором звучат слова "теперь ты никому не нужен, таких, как ты, я ем на ужин".

Фанаты переживают за артиста еще больше. Однако некоторые поспешили отметить, что Устименко стал самим собой. Мол, раньше он, как будто, играл роль. Тем не менее, семейное счастье от рэпера пока далеко. Оксана и Джиган, судя по инстаграм-аккаунтам, еще не помирились. Пока Самойлова с детьми также находится в Майами.

Напомним, разлад в семье Устименко и Самойловой начался сразу после появления наследника. Джиган слишком бурно отмечал рождения сына, что потерял голову. Рэпер регулярно употреблял алкоголь, выпивал на глазах у своих дочерей, посещал вечеринки и вел странные прямые эфиры в "Инстаграм". Как раз после этих событий он и оказался в клинике.