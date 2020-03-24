Не простила?: жена оскандалившегося Джигана сняла обручальное кольцо

Бизнесвумен опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото с маленьким сыном Давидом на руках. В кадре заметно, что жена рэпера Джигана сняла с безымянного пальца обручальное кольцо. Примечательно, что раньше она этого никогда не делала, даже находясь дома.
Подобный жест сразу заметили фолловеры. они предположили, что Оксана Самойлова до сих пор не простила рэпера Джигана после его возвращения из реабилитационного центра и намерена с ним развестись.
После рождения долгожданного сына они с супругом должны были быть очень счастливы. Но модель призналась, что этот месяц стал худшим в ее жизни. По словам Самойловой, стало рушиться все, что строилось десять лет. Она отметила, что не может сейчас быть беззаботной, но и печалями загружать поклонников тоже не хочет.
По словам жены рэпера Джигана, она не собирается делать вид, будто ничего не случилось. Также она заявила, что не намерена участвовать в различных ток-шоу на телевидении.
Напомним, скандал в звездной семье разразился из-за того, что рэпер Джиган стал неадекватно себя вести, в том числе в эфире своего инстаграм-аккаунта, и ему пришлось пройти лечение в реабилитационном центре для нарко– и алкозависимых.
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