Прилетевший из Америки Джиган вместо самоизоляции закатил вечеринку с копией Самойловой

Рэпер Джиган с семьей вернулся из США несколько дней назад. Однако вместо карантина он закатил вечеринку с друзьями. Оксану Самойлову на празднике не заметили, зато была ее бразильская копия.

Скандал в семье артиста произошел около месяца назад – почти сразу после рождения четвертого ребенка. Пара с детьми находилась в Америке. Мужчина всегда производил впечатление примерного семьянина, однако вдруг стал вести себя неадекватно.

Джиган в нетрезвом виде вел прямые эфиры в "Инстаграм", просил дочь принести пиво, матерился при малышках. Ходили слухи, что мужчина избил жену, однако Оксана Самойлова не подтвердила домыслы народа. В итоге рэпер уехал на реабилитацию, а после его лечения семья прилетела в Москву.

Через два дня после возвращения Джиган позвал друзей, закатил вечеринку, а также сообщил фолловерам, что пишет новые треки в студии. На кадрах с праздника в доме артиста не видно его жены, зато заметны разбросанные пивные бутылки.

Музыкант не постеснялся пригласить и бразильскую красотку, которая почти как две капли воды похожа на Оксану Самойлову. На одном из видео мужчина даже признался девушке в любви. Кстати, ей оказалась участница четвертого сезона шоу "Голос" Габриэлла Да Силва.

Оксана Самойлова в это время публиковала видео с детьми. Женщина несколько дней назад заявила, что после случившегося ей нужно жить для себя и малышей. Накануне она рассказала, что находится на карантине, однако, видимо, Джиган не в курсе.