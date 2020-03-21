"Похож на наркомана": показавшая мужа Кабаева получила дерзкую оплеуху

Ситуация, происходящая в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, привлекла внимание большого количества пользователей Сети. Ведь на протяжении многих лет они олицетворяли крепкую счастливую пару с кучей детей.

Для начала вкратце расскажем, что случилось в семье Джигана и Оксаны Самойловой (если кто не в курсе). В середине февраля модель родила рэперу долгожданного сына (можно не сомневаться в том, что он действительно долгожданный, потому что у пары уже трое дочерей).

С тех пор Джиган, по всей видимости, ушел от счастья в такой загул, что оказался в реабилитационном центре, где приводят в чувство алкоголиков и наркоманов. Вот только вместо положенных трех, шести месяцев или года излечения рэпер провел там всего неделю с небольшим.

Параллельно с этим Оксана Самойлова пожаловалась, что не хочет "просыпаться в этот мир", и сообщила, что этот месяц стал худшим в ее жизни. Идиллические кадры, до недавнего времени публикуемые Оксаной, резко перестали появляться. Зато Джиган стал демонстрировать прелести собственной жизни: вот он на рыбалку сходил, вот в музей, вот с другом встретился, вот на водном мотоцикле прокатился. Что происходит в семье рэпера и модели, точно неизвестно, но поклонники убеждены, что Самойловой следует уходить от мужа.

И вот накануне другая модель (которая, к слову, на Оксану очень похожа) Александра Кабаева обнародовала фото, на котором запечатлена с мужем Александром Липовым и их сыном Демидом. "Мои любимые мужчины. Демиду позавчера было 8 месяцев😱 Время .. остановись )) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Александра.

От одной из подписчиц она немедленно получила звонкую пощечину. "Ваш муж похож на наркомана.... не боитесь как у Оксаны Самойловой?" – поинтересовалась она у Кабаевой. Та отреагировала: "К счастью я не знаю какие могут быть глаза у наркомана)) у сына такая же посадка глаз 😃 он тоже получается? эх Аннет) вроде взрослая женщина, но данным коментом показали что вы из стада подписчиков которые пишут под постами ересть".

В дальнейшей переписке досталось уже самой поклоннице от других комментаторов, которые грудью встали на защиту Александры и ее мужа. Напомним, что недавно Липовой вышел из тюрьмы. Мужчина отбывал срок по статье "Мошенничество".