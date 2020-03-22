Кудрявцева разрыдалась из-за признания звезды российских сериалов

Абрамова стала героиней очередного выпуска программы теледивы. В студии ток-шоу Татьяна вспомнила, как много лет назад у ее младшего сына Саши нашли опухоль надпочечника. Наследнику артистки на тот момент было всего полтора года.
Мальчика ждала химиотерапия, однако открывшееся кровотечение спутало докторам все карты. Ребенка прооперировали. Татьяна призналась, что в тот момент ни одной слезинки не проронила, сдерживалась, потому что считала, что, если заплачет, потеряет сына. "Мне потом врачи сказали, что он чуть не умер во время операции, но внезапно вернулся", – добавила звезда сериала "Всегда говори "всегда".
Саше сделали две операции, он перенес несколько курсов химеотерапии, в итоге почку пришлось удалить. Лечение дало результаты: болезнь отступила.
Татьяна Абрамова не скрывает, что ее брак с фотографом и оператором Сергеем Куришенко не выдержал испытания. Отец ее детей не смог поддержать в беде. "Он просто испугался", – сказала актриса в программе "Секрет на миллион" на НТВ.
Артистка добавила, что в сложный момент ей на выручку пришла сестра. Знаменитость не скрывает, что было сложно – день был расписан по минутам.
По словам Татьяны Абрамовой, болезнь ребенка – это проверка отношений его родителей. Многие мужчины не выдерживают нагрузки и уходят в самый сложный момент.
Отметим, что история звезды сериалов растрогала ведущую ток-шоу Леру Кудрявцеву. Знаменитость расплакалась прямо в студии.
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