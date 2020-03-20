"На коленях ползала, просила прощения": новые сенсационные откровения Разина о Кудрявцевой

Андрей Разин эмоционально отреагировал на слова Леры Кудрявцевой о ее решении подать на него в суд. Именитый продюсер заикнулся о неком компромате на популярную ведущую.

Уже не первый год продюсер легендарной группы "Ласковый май" Андрей Разин конфликтует с популярной ведущей Лерой Кудрявцевой. Толком непонятно, за что конкретно взъелся на гламурную блондинку мужчина. Однако в адрес телеведущей продюсер публично не раз говорил весьма жесткие, а местами даже оскорбительные слова. "Я вообще не считаю ее достойным человеком. Она – очень грязная женщина, которая, мало того, что сама грязная, так она еще и других грязью поливает", – например, так писал о Кудрявцевой Разин в своем аккаунте в популярной социальной сети.

Также Андрей критиковал Леру по любому поводу и даже грозился некий компромат на нее обнародовать. Отметим, что сама Кудрявцева долго молчала, не комментируя резкие высказывания Разина. И вот недавно в программе "Алена, блин!" сказала, что намерена подать в суд на продюсера, причем намекнула, что это будет коллективный иск. Также ведущая высказала мнение, что Андрей Разин своими нападками на нее банально пиарится, ведь она очень популярна.

В свою очередь, когда до него дошла информация о готовящемся заявлении, Андрей Разин снова заговорил о некоем компромате и о каком-то уголовном деле в отношении нее, которое тот якобы приостановил.

"Пусть она сама вам расскажет, что это за уголовное дело и как она на коленях ползала, просила прощения, ее чуть ли не посадили в тюрьму", – заинтриговал Андрей Разин. Он рассказал, что дело было в Ставрополе. "Ее чуть в кандалах не отвезли, наручники уже собирались надевать на нее", – цитирует продюсера "Собеседник".

А еще Андрей Разин заявил, что в случае судебных разбирательств с Лерой Кудрявцевой будет настаивать на проведении генетической экспертизы. Он намекнул, что телеведущая могла родить сына Жана не от барабанщика "Ласкового мая" Сергея Ленюка. "Вот тогда страна и узнает всю правду!" – торжествующе объявил Андрей Разин.